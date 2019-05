La corsa a Mind: 117 imprese hanno già chiesto di essere nell'Expo di Milano

Appare fortemente attrattiva l'area Mind (Milano Innovation District), ex area Expo. Sono ben 117 le proposte arrivate alla società Arexpo da parte di imprese, centri di ricerca e start-up per insediarsi in quella che nel 2015 è stata l'area dell'esposizione universale e si prepara a diventare un polo di ricerca, innovazione, medicina e università.

Lo fa sapere Marco Carabelli, direttore generale di Arexpo, durante la presentazione del bando per la realizzazione dell'edificio dei futuri laboratori di Human Technopole. Le proposte, spiega Carabelli, «arrivano da multinazionali italiane e straniere, ma anche da start-up e centri di ricerca». Al momento "bocche cucite" sui nomi, che comunque presto verranno svelati.

Mind sarà un vero e proprio ecosistema di ricerca e innovazione con al centro il nuovo campus della Statale (per circa 20 mila studenti delle facoltà scientifiche), il cui bando di realizzazione verrà pubblicato tra non molto, ma non solo: Human Technopole ha già avviato una collaborazione col Politecnico e altre università, istituti di ricerca sanitaria e strutture ospedaliere come il Galeazzi che, proprio a Mind, sta già costruendo la sua nuova sede dopo avere acquistato la porzione di area per 25 milioni di euro.