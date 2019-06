"Museum of the moon", a Milano si nuota sotto una super luna: lo spettacolo sull'acqua. Foto

A Milano si nuota sotto la luna, in un'atmosfera magica, quasi da film. Tuto merito del progetto itinerante "Museum of the Moon" dell'artista britannico Luke Jerram, che "porta la luna in giro per il mondo".

La super luna sulla vascha - Foto Cherchi

Il 15 giugno la sua luna è arrivata alla piscina Cozzi di viale Tunisia. Si tratta di una riproduzione fedele della superficie lunare, di 7 metri di diametro: ogni centimetro corrisponde circa a 5 km della superficie della Luna. Alla Cozzi è stata installata sopra la vasca principale, dove resterà fino al 23 giugno. In più sabato 22 è prevista una notte bianca, che permetterà a chiunque vorrà di nuotare fino alle 4 del mattino sotto la luna.

"Sono felice di poter dare ai frequentatori della Piscina Cozzi l’opportunità di ammirare un’opera d’arte così suggestiva che con il riverbero dell’acqua della vasca, sono certa regalerà forti emozioni. Progetti come "Museum of the Moon" rientrano perfettamente nella filosofia di Milanosport che cerca, attraverso lo sport, ma non solo e questa installazione ne è un esempio, di creare esperienze uniche ed indimenticabili", ha spiegato Chiara Bisconti, presidente di MilanoSport.

