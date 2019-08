Milano, nuvole 'Mammatus' in cielo: ecco perché si formano le nubi 'a grappolo'

Dopo i fulmini, le raffiche di vento e la grandine di venerdì mattina, in alcune zone di Milano il cielo si è coperto di 'grappoli di nuvole'. Si tratta del fenomeno del 'mammatus', il cui nome deriva dalla forma 'mammellare' delle nubi. In molti hanno immortalato le particolarissime forme chiedendosi il perché di questa manifestazione. Ecco la spiegazione.

Il fenomeno del 'mammatus'

Il termine 'mammatus' designa una particolare formazione di nubi, che viene a crearsi in casi relativamente rari ed è sempre legata ad eventi temporaleschi. A provocare il fenomeno è la presenza di aria molto umida negli strati più bassi dell'atmosfera, elemento che favorisce le formazioni convettive associate ai fenomeni temporaleschi.

Il 'mammatus' può verificarsi quando l'aria è particolarmente umida e sposta masse d'aria verso l'alto, fino anche alla tropopausa. Determinanti quindi nella formazione delle spettacolari nuvole 'a grappolo' sono i flussi di aria intensi e carchi di umidità, che innescano cambi repentini dello stato dell'acqua, che da liquida passa a solida.

Alberi caduti e tram rallentati per il temporale

A causa del maltempo sono stati molti i disagi in città. Alberi e piante sono caduti in diverse zone della città, colpendo anche alcune auto, per fortuna sempre vuote. A rimanere bloccata invece è stata la linea 16 del tram.