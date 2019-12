15 mila "Sardine" sotto la pioggia in piazza del Duomo: la manifestazione

Il ritrovo doveva essere in piazza Mercanti ma, come da previsione, non c'è stato spazio per tutti. E quindi le Sardine si sono "trasferite", o per usare la metafora hanno "nuotato" (vista anche la giornata di pioggia) in piazza del Duomo, dove sotto gli ombrelli c'è posto per tutti. Si parla di 15 mila persone per una manifestazione "itinerante" che sta riempiendo le piazze d'Italia giorno dopo giorno. Lo slogan, come in Emilia da cui tutto è partito, è "Milano non si lega". Presente anche il giornalista e scrittore Roberto Saviano.

Bandite le bandiere di partito, anche se naturalmente molti attivisti e dirigenti impegnati in politica sono in Duomo a manifestare. Non il sindaco di Milano Beppe Sala, che tuttavia non ha mancato di esprimere solidarietà spiegando, però, di non voler in alcun modo mettere un "cappello" politico a una manifestazione che nasce dal basso.

Gli organizzatori della manifestazione hanno invitato i manifestanti a lasciare a casa i simboli di partito e a portare, invece, una lattina di sardine (o anche di altri alimenti) purché a lungo termine di scadenza, per aiutare qualcuno che è in difficoltà: ad occuparsi della raccolta ci penserà l'associazione Pane Quotidiano, che fa della redistribuzione alimentare la sua attività solidaristica. Si cercherà inoltre, per quanto possibile, di lasciare la piazza pulita almeno come è stata trovata.

La manifestazione (con l'obiettivo di 15 mila persone) è stata scandita dal tributo a Lucio Dalla ("Com'è profondo il mare") e da altri cori, come "Bella Ciao" e "Libertà è partecipazione". E gli organizzatori hanno portato una sardina gigante, simile al dragone cinese che si muove portato dalle persone alle celebrazioni del capodanno.

(video sardine_italia/Instagram)