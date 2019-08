Addio a Paola Bonzi, fondatrice e anima del Centro aiuto alla vita della Mangiagalli

Si è spenta in Puglia, dove era in vacanza con il marito, Paola Marozzi Bonzi. Non vedente, era malata da tempo. Aveva 76 anni. Lascia 2 figli e 4 nipoti.

Educatrice mantovana, aveva sempre vissuto a Milano dove nel 1984 aveva fondato il primo Centro di aiuto alla vita alla Mangiagalli. Ne era ancora lucente anima nonchè direttrice. Competente, apprezzata ed amata, lascia un grande vuoto nel mondo solidale milanese. Centinaia le famiglie aiutate negli ultimi anni ad affronare una gravidanza.

La sua lunga carriera

Dal 1983, è Consulente familiare (studi all’’Istituto La Casa’ di Milano), accreditata alla Regione Lombardia. Diverse le specializzazioni conseguite negli anni, tra le quali Tecniche del colloquio, Diagnosi e trattamento casi, Gestione dello stress nelle situazioni conflittuali, Supervisione per la dignosi e il trattamento del caso, Approcci della psicologia clinica, Psicoterapia psicoanalitica della famiglia e della coppia. Impegnata in un’ autoformazione continua, ha seguito numerosi corsi nei migliori Istituti formativi: dalla ‘Gestione dell’emozione attraverso la fiaba’, a ‘Paternità, maternità e crescita dei figli’, ‘Teoria e pratica negli interventi Consultoriali’, ‘Trama e ordito: L’operatore di consultorio: una storia in divenire’ ed altri, sempre con l’intento di perfezionare la sua capacità di ascolto, di instaurare una relazione di aiuto efficace con la persona/coppia in difficoltà e di stimolarne le migliori risorse personali. Nel Novembre 1980, ha fondato il Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano di via Tonezza a Milano e il 14 Novembre 1984, il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, in via Commenda 12. Dal 1984 al 2015, ha sostenuto l’incarico di Direttore del Centro, del quale dal 2015 al 2017 è stata Presidente. Oggi continua con sempre rinnovata passione la sua attività di Consulente familiare incontrando le mamme nei primi tre mesi di gravidanza ed è l’‘anima’ stessa dell’Associazione che rappresenta in tutte le occasioni istituzionali.

Paola Bonzi struttura il colloquio previsto dalla Legge 194 con un suo originale ‘Metodo di counseling umanistico esistenziale basato sull’ascolto attivo finalizzato a stabilire una relazione di aiuto’, che fa scuola nel mondo: nel Gennaio 2017, la fondatrice del CAV Mangiagalli è stata chiamata a Mosca dalla Chiesa ortodossa e cristiana per organizzare e presiedere un convegno sull’approccio con le donne in difficoltà a causa della gravidanza, nell’ambito del progetto di avviamento e diffusione di Centri di Aiuto alla Vita nel Paese (è disponibile la relativa documentazione).

Socio onorario di AICCEF – Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, Paola Bonzi ha una intensa attività convegnistica. È anche autrice di 4 libri, di cui tre ‘manualistici’, ma sempre connotati dal suo personale stile narrativo che su Facebook le ha fatto ottenere un seguito di oltre 4.675 amici. Il suo primo volume è stato ‘Oggi è nata una mamma’, al quale sono seguiti ‘Un giorno dopo l’altro, un bambino dopo l’altro’ e ‘Per un bambino’. Paola Bonzi è Vicepresidente del Comitato Etico della Facoltà di Antropologia alla Università degli Studi di Milano.

Poiché dopo l’anno del bambino, cessa l’assistenza materiale del CAV Mangiagalli al nucleo familiare, secondo il ‘contratto’ stabilito inizialmente con gli assistiti, Paola Bonzi ha allo studio la creazione di un comitato, composto da persone che condividano la mission, per offrire una possibilità di lavoro, alloggio e microcredito alle mamme, al fine di garantire loro autonomia economica e integrazione sociale.

La missione del Cav della Mangiagalli

La Missione del CAV Mangiagalli è dare sostegno alla Maternità ed alla Genitorialità difficili con progetti di aiuto personalizzati, immediati e concreti. Di fatto, in 34 anni di attività, il CAV Mangiagalli ha aiutato a nascere 22.267 bambini ma molti altri sono venuti alla luce a seguito del semplice colloquio. I dati si riferiscono, infatti, ai neonati che hanno effettuato visite perinatali e ricevuto pannolini (rilevazione al 01/03/2019). Gli operatori del CAV Mangiagalli sono professionisti regolarmente iscritti ad Albi professionali di riferimento. I consulenti familiari fanno parte dell’Associazione AICCEF che struttura corsi di formazione permanente, attribuendo i relativi crediti formativi.

Il CAV Mangiagalli ha svolto anche un ruolo vicario dell’Ente Pubblico per l’erogazione di Misure previdenziali rivolte alla maternità e a sostegno dei nuclei familiari. Da ultimo il ‘Bonus Famiglia’.