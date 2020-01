Malpensa, easyJet presenta i nuovi A321neo: "Meno consumi e più posti a basso prezzo"

easyJet, compagnia low cost, ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo nella sua base di Milano Malpensa di un nuovo aeromobile Airbus A320, che porterà a 22 gli aerei basati nello scalo lombardo. easyJet ha inoltre annunciato che entro l’estate saranno 4 in totale gli Airbus A321neo basati a Malpensa, in sostituzione degli attuali A320.

L’aeromobile di nuova generazione, il più grande della flotta easyJet, dispone di 235 posti rispetto ai 186 del modello A320 - circa il 30% in più rispetto ad un A320 e il 50% rispetto ad un A319, produce oltre il 15% in meno di emissioni di CO2 per passeggero e riduce l’impatto acustico di oltre il 50% rispetto agli aeroplani della generazione precedente.

L’aeromobile sarà utilizzato sulle rotte più trafficate del network di easyJet: su destinazioni domestiche come Napoli, Catania e Bari, su destinazioni extra-europee come Marrakech e Tel Aviv e su rotte verso le principali capitali europee come Amsterdam e Parigi.

"L’offerta di easyJet su Milano Malpensa per la stagione estiva aumenta in totale di circa il 5% rispetto allo scorso anno e la compagnia si prepara a superare con anticipo e ben prima della fine del 2020 l’obiettivo degli 80 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle sue operazioni sullo scalo. L’annuncio dei nuovi aeromobili segue quello dell’apertura di alcune nuove rotte da Milano Malpensa per la prossima stagione estiva, come Tivat in Montenegro e Preveza in Grecia, e quello relativo alla partnership con Etihad Airways nell’ambito del programma Worldwide by easyJet, il primo servizio globale di voli in connessione offerto da una compagnia low-fare in collaborazione con il nostro partner tecnologico Dohop", si legge in una nota della compagnia.

"Segnale importante la scelta di Malpensa"

"L’Italia è un paese chiave nelle strategie di investimento e crescita della compagnia come dimostra la scelta di basare proprio a Milano Malpensa i primi quattro A321neo di easyJet Europe", ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia. "Oltre all’aumento di capacità, questi aeromobili di nuova generazione ci consentiranno di ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni, confermando il nostro impegno verso un’aviazione sempre meno inquinante. Con il nostro partner SEA lavoriamo a stretto contatto ed in maniera proficua non solo per ridurre l’impatto ambientale delle operazioni, ma anche per sensibilizzare tutto il settore dell’aviazione su queste tematiche. Siamo presenti a Malpensa dal 2006 e siamo cresciuti costantemente, questa estate aggiungeremo anche un Airbus A320 portando a 22 il totale dei nostri aerei basati a Malpensa, con un’offerta che si avvicina ai 6 milioni di posti in vendita solo nel periodo estivo", prosegue.

"La scelta di easyJet di basare a Malpensa il primo A321neo al di fuori del Regno Unito è un segnale dell’attenzione che la compagnia attribuisce a Malpensa e al suo territorio. lo valutiamo in maniera estremamente positiva perché il percorso di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento acustico deve essere condiviso e voluto da tutta la community aeroportuale", ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato e Direttore Generale SEA.

Il nuovo A321

L’A321neo segna una svolta nelle performance degli aeromobili, portando benefici ambientali e migliorando l’efficienza operativa grazie ai motori CFM LEAP-1A. Nello specifico questo significa che l’aeromobile consente di produrre il 15% in meno di emissioni di CO2 e di ridurre del 50% l'impatto acustico durante le fasi di decollo e atterraggio rispetto agli aeroplani della precedente generazione. L’A321neo, dotato di 235 posti rispetto ai 186 del modello A320 e lungo 44,5 metri con distanza tra la punta delle ali di 35,8 metri, può coprire una distanza massima di 7.400 chilometri e permetterà a easyJet di offrire più posti a sedere e tariffe più basse ad un numero ancora maggiore di persone.