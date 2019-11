Procioni, la Lav denuncia la strage in Lombardia: "Uccisi in camere a gas"

Accanimento su una colonia innocua di orsetti lavatori, ovvero procioni. La denuncia arriva dalla sezione bergamasca della Lav (Lega anti vivisezione) e riguarda un territorio a cavallo tra le province di Bergamo e Milano, precisamente il Parco dell'Adda Nord. Dove vivono, o meglio dire vivevano, 69 esemplari di procioni, che in circa due anni sono stati catturati e uccisi seguendo un piano di "eradicazione" promosso dalla Regione Lombardia e dall'ente gestore del parco.

Il piano è ora ufficialmente chiuso e la Lav parla di «inaudito accanimento» sui procioni, «uccisi in camere a gas». Inutilmente l'associazione animalista ha avanzato, per due anni, soluzioni alternative, prima tra tutte quella di sterilizzare e rilasciare gli animali. Stando alla Lav, il parco avrebbe sostenuto che la sterilizzazione fosse vietata da un regolamento europeo, ma l'associazione è convinta che ciò non sia vero e porta a "testimone" direttamente il commissario europeo all'ambiente, Karmenu Vella, che recentemente ha sostenuto che la sterilizzazione è in linea con il regolamento europeo.

Il procione è nella lista delle specie "invasive", ma i metodi non letali potrebbero fare ottenere lo stesso risultato di limitarne la proliferazione. Ed Eleonora Evi, deputata europea del Movimento 5 Stelle, ha promesso un'interrogazione in merito alla Commissione europea.