"Il morbillo per mio figlio sarebbe devastante": l'appello delle mamme dei bambini trapiantati

In due giorni il loro appello ha raccolto 20mila firme, ma il numero delle persone che le sostengono è in costante crescita. Segno che queste ventuno coraggiose mamme non sono sole. Chiedono al Governo di non giocare sulla pelle dei loro figli: perché quello di poter vivere una vita serena, che un'autocertificazione non può garantire, è un loro diritto. E' l'appello lanciato da un gruppo di mamme di bambini immunosoppressi: una petizioni pubblicata su change.org e che sarà inviata a tutti i parlamentari per evitare che gli emendamenti proposti al Decreto Milleproroghe rendano inutile la legge attualmente in vigore.

Dopo il via libera del Senato all'emendamento M5s-Lega che sposta di un anno - al 2019/2020- l'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bimbi alla scuola d'infanzia, in tanti stanno cercando di 'reagire'. Il virologo Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, all'indomani dell'approvazione degli emendamenti M5s-Lega, ha detto che "insieme a me - a rimarcare l’importanza, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini - ci sono tutti i medici del mondo, tranne quei quattro cialtroni radiati che sono il riferimento dei no-vax". A fare eco allo specialista ci ha pensato anche il deputato palermitano del M5s, nonché medico, Giorgio Trizzino.

"Non si ritenga - scrive - che per garantire l’accesso agli asili nido ed alle scuole materne si possa immaginare qualsiasi forma di deroga sull’obbligo a vaccinare i bambini. Non si ritengano inutili le vaccinazioni in età neonatale", continua su Facebook Trizzino, direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini di Palermo. "Da quasi 40 anni lavoro in un ospedale pediatrico - si legge nel post - e ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite ecc, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post vacciniche". E' dello stesso avviso di Trizzino, la pentastellata Elena Fattori che ha ampiamente manifestato il suo dissenso sulla questione 'deroghe'.

A loro si aggiunge questa lettera (come firmare) che raccoglie e racconta le esperienze di queste mamme coraggio, sparse per l'intera Penisola.