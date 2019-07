"Nessuna risposta da Salvini e Di Maio", sparisce la loro foto dal poster di Actionaid

Avevano provato a coinvolgere Salvini e Di Maio, come "coppia di fatto", nella loro campagna di sostegno a distanza di Thila, una bambina senegalese. Martedì 16 luglio era comparso un mega poster in Piazzale Baiamonti a Milano e nelle sedi dei due partiti erano stati consegnati i dossier con tutte le informazioni per attivare il sostegno a distanza. Ma dai due leader del governo non hanno accettato di occuparsi della bimba. E così, tre giorni dopo, Actionaid ha annunciato di aver sostituito il cartellone con un altro in cui lo slogan è. "Ogni coppia può".

"Spiace che i due leader non abbiano finora risposto al nostro invito, accettando di impegnarsi per sostenere Thila — ha dichiarato Raffaella Lebano, vice segretaria di ActionAid Italia. —. Si sarebbe trattato, da parte loro, di un’assunzione di responsabilità, di un gesto importante e concreto, utile a richiamare l’attenzione di tutti sui diritti dei bambini. Nel mondo, sono 200 milioni i bambini che vivono senza diritti. Possiamo aiutarli uno a uno anche grazie al sostegno a distanza e con questo contribuire a superare l’ingiustizia e combattere le disuguaglianze".

La campagna #ognicoppiapuò — fa sapere la Onlus — prosegue "con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del sostegno a distanza e di quello più ampio della difesa dei diritti di tutte le coppie e dei bambini che non possono ancora diventare una famiglia per la legge del nostro paese". Fino alla fine del mese di luglio, in Piazza Baiamonti a Milano, è presente una seconda affissione, in cui domina il claim della campagna e un rimando al sito web della Onlus.jm