Scatola nera per auto inquinanti, Monti (Lega): "Legarla a sconto su bollo auto"

Diverse le reazioni al progetto MoVe-In, che a partire da ottobre consentirà di installare a bordo dell'auto una "scatola nera" in grado di controllare e determinare le abitudini di guida dell'automobilista. Un progetto pensato da Regione Lombardia per consentire ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti (meno di 7 mila km/anno) di ottenere una deroga alle limitazioni previste nell'Accordo di Bacino Padano (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 19.30). I veicoli interessati (quelli più inquinanti) sarebbero 1.300.000 in tutta la Regione. Le scatole nere costeranno all'automobilista 50 euro il primo anno e 20 euro a ogni rinnovo.

L'idea alla base è quella di consentire deroghe per chi fa pochi chilometri e per chi adotta uno stile di guida "misurabile" ed ecologico, ad esempio non supera i 110 km/h in autostrada. Non è convinta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, secondo cui «si tratta di un esercizio di innovazione che rischia di complicare il quadro di controlli e regole nei Comuni che si sono più spesi per tenere sotto controllo l'inquinamento». Meggetto è critica anche perché il parco macchine coinvolto è potenzialmente molto vasto e consentirebbe deroghe anche in Ztl, come nella nuova Area B di Milano.

Massimo De Rosa, consigliere dei 5 Stelle, nota che «questi provvedimenti purtroppo sono solo di contorno a una lotta efficace all’inquinamento in Lombardia. Abbiamo bisogno di politiche integrate che amplino l’offerta di trasporto pubblico a costi accessibili e non raddoppiati in pochi anni come accaduto a Milano». Antonella Forattini, del Pd, si dice favorevole a questo strumento ma a patto che non sia «una scusa per allargare le maglie dei divieti», e punta il dito sul limite chilometrico a suo dire troppo elevato.

Parla invece di iniziativa di buon senso Gianluca Comazzi di Forza Italia, che invita il Comune di Milano a prendere esempio anziché «vessare i cittadini con provvedimenti inutili come Area C e Area B». Va oltre Andrea Monti, consigliere della Lega, secondo cui è «un grande passo in avanti che consentirà un monitoraggio delle emissioni reale». L'esponente del Carroccio annuncia che a settembre proporrà uno sconto sul bollo auto per chi deciderà d'installare la scatola nera e dimostrerà uno stile di guida poco inquinante. Quel bollo auto che la Lega, da tanti anni, prima con Roberto Maroni e poi con Attilio Fontana, promette di abolire del tutto e per tutti.