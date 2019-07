Milano, sui Navigli compare uno striscione per esprimere solidarietà a Carola Rackete: foto

A Milano, su un ponte che attraversa i Navigli in Darsena, è comparso uno striscione in Darsena con il volto di una Carola Rackete e la scritta 'solidarietà'. L'iniziativa è opera della rete Nocpr. Carola è rappresentata con i capelli al vento, come a cullare una nave, la sua Sea Watch 3.

"Lo facciamo - spiegano i promotori dello striscione - per segnalare una buona notizia: il gip di Agrigento non convalida l’arresto e non applica alcuna misura restrittiva a Carola Rackete. La scelta di Lampedusa non è stata strumentale ma obbligatoria perchè i porti di Libia e Tunisia non sono stati ritenuti sicuri. Salvare vite umane non può e non deve essere reato".

"Resta il pensiero rivolto alle 42 persone che hanno subito un ingiusto prolungamento delle sofferenze dopo essere sopravvissute a un naufragio e che ora affrontano un destino ancora ignoto. A loro - proseguono gli organizzatori - e alla comandante di Sea Watch, che rappresenta coloro che disobbediscono alle leggi ingiuste, la nostra piena solidarietà".

"Continuiamo a lottare affinché le persone possano muoversi liberamente alla ricerca di una vita migliore. Senza correre il rischio di essere imprigionate da innocenti in luoghi dove i diritti umani non sono garantiti. No Cpr. Mai più lager né in Italia né altrove", concludono.