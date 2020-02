Milano, geolocalizzare le chiamate per accelerare i soccorsi: l'obiettivo del 112

Localizzare automaticamente le chiamate (nel rispetto della privacy) per inviare i soccorsi in meno tempo. È l'obiettivo del 112 e il progetto potrebbe diventare realtà entro la fine del 2020 o comunque nel 2021. Il progetto è stato annunciato da Alberto Zoli, direttore dell'Azienda regionale di emergenza urgenza, che nella giornata di martedì 11 febbraio in prefettura ha illustrato alla stampa i risultati del numero unico del 2019 e i possibili sviluppi per il futuro.

"La geolocalizzazione è il punto centrale del nostro servizio — ha spiegato Zoli —. Se non si sa dove intervenire i soccorsi non possono partire. Gli smartphone di nuova generazione ci consentiranno di avere una geolocalizzazione con il gps direttamente anche se non si è in possesso della App Where Are You. Sarà tutto automatico. Riusciremo a prendere anche la fascia di utenza che non ha scaricato la app. Entro la fine dell'anno il servizio sarà effettivo in tutto il territorio nazionale".

Le chiamate al 112 nel 2019: tutti i dati

Nel 2019 le chiamate al numero unico in Italia sono state circa 12 milioni, in Lombardia 4 milioni 645mila e a Milano 1 milione e 767mila. Di queste ancora una su due vengono stoppate dall'effetto filtro perché non si tratta di emergenze e non vengono dunque inoltrate alla centrale competente. I tempi medi di attesa in Italia sono 7,5 secondi, in Lombardia 5,5 secondi e 4,9 secondi a Milano. Mentre i tempi medi del processo sono 55 secondi in Italia, 54 in Lombardia e 48,1 a Milano.

La centrale del numero unico di Milano, inoltre, è un vero e proprio gioiello: "è dotata di 20 interpreti per poter parlare in tutto il mondo, dai migranti ai turisti che chiamano il servizio", ha spiegato il prefetto Renato Saccone.