Tim down in mezza Italia: anche a Milano problemi e disservizi con la rete fissa e mobile

Tim down in 'mezza Italia'. La giornata nera per moltissimi clienti della Tim è quella di mercoledì 9 gennaio.

Sono centinaia le segnalazioni di disservizi segnalati nella mattinata da utenti che hanno problemi a navigare su internet, sia da rete fissa che mobile. La maggior parte delle segnalazioni arriva dal Centro e dal Sud Italia, ma anche diverse zone del settentrione nono sono state risparmiate da questo problema.

Tim Down, ipotesi DNS

Al momento non è chiaro quale sia la causa di questo malfunzionamento, con Tim che non ha ancora diramato alcun comunicato in merito. Una prima ipotesi riportata dai siti specializzati parla di un disservizio aggirabile con l'utilizzo di DNS alternativi a quelli ufficiali della Tim, un'operazione non alla portata di tutti, che richiede alcune conoscenze informatiche non proprio basilari. Per questo motivo il consiglio è di attendere che l'operatore ripristini il corretto funzionamento della rete e dei suoi servizi.

Tim down, centinaia di segnalazioni

Come è possibile vedere dal grafico pubblicato da DownDetector, le segnalazioni di malfunzionamenti alla rete Tim hanno iniziato ad impennarsi dalle 8 di stamattina, passando dalla media quotidiana, sotto la decina, a quasi 300 intorno alle 11. In attesa di un comunicato della Tim, la speranza è che il servizio torni presto a pieno regime, anche se le tempistiche non sono chiare.

Anche Twitter è stato inondato di segnalazioni degli utenti (consultabili cliccando su questo link) che lamentano l'impossibilità di connettersi al web, sia da rete fissa che mobile. L'hashtag #timdown è diventato già uno dei più cliccati sul social.