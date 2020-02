Milano, lavori a binari e strade: niente tram per oltre due settimane, bus sostitutivi in strada

Lavori in corso per Atm. Da lunedì 3 a venerdì 21 febbraio, ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte, sono infatti "in programma interventi di manutenzione ai binari in via dei Missaglia e lavori stradali in via Lambro e via Curiel".

Inevitabilmente Atm ha dovuto rimodulare il percorso dei tram 3 e 15 con qualche immancabile "taglio". "Dalle 10 alle 16:30, dal lunedì al venerdì - ha spiegato la società che gestisce il trasporto pubblico cittadino - i tram sono sostituiti da bus tra piazza Abbiategrasso e i capolinea di Gratosoglio e Rozzano", mentre "fanno regolare servizio tra Duomo M1 e M3 e Abbiategrasso M2".

Da piazza Abbiategrasso, quindi, si prosegue con "i bus sostitutivi fino ai capolinea di Gratosoglio per il tram 3 e Rozzano per la linea 15".

Bus sostitutivi tram 3 e 15

I pullman - ha spiegato Atm sul proprio sito - "passano per via dei Missaglia, via Baroni, via Curiel, viale Isonzo, via Curiel, via Mazzocchi, viale Romagna, viale Don Lonni, viale Liguria e via Rossa".

Oltre alle fermate presenti lungo il percorso, i bus fermano anche in:

- via Guido Rossa (capolinea)

- via Curiel/via Maggi (in entrambe le direzioni)

- via Curiel/viale Isonzo (in entrambe le direzioni)

- via Curiel/via Lambro (in entrambe le direzioni)

- viale Isonzo, prima di via Curiel (direzione Rozzano)

- viale Romagna, prima di via Cabrini (direzione Rozzano)

- viale Liguria fronte via dei Tigli (direzione Rozzano)

- viale Liguria prima di via dei Tigli (direzione Abbiategrasso)

- viale Don Lonni dopo via Orchidee (direzione Abbiategrasso)

- viale Don Lonni, prima di viale Toscana (direzione Abbiategrasso)

- via dei Missaglia, dopo via Boifava (direzione Abbiategrasso)

- via dei Missaglia/p.za Abbiategrasso (direzione Abbiategrasso)