7 alimenti che pensi facciano dimagrire ma invece fanno ingrassare

Lo sapevi che esistono degli alimenti che, a differenza del pensiero comune secondo cui farebbero dimagrire, fanno ingrassare? Non si tratta ovviamente di dolci, fritti e simili, notoriamente conosciuti come cibi calorici, ma alimenti di cui non sospetteresti mai.

Parliamo dei “falsi amici” della dieta, ossia quegli alimenti che, a causa di determinati fattori, ingannano il consumatore. Saper riconoscere al meglio quali sono gli alimenti che ci fanno prendere è peso è importante sia se vogliamo dimagrire, e dunque capire che cosa evitare, come anche se vogliamo mantenere il nostro peso forma, ed essere sicuri di non esagerare.

Vediamo quindi quali sono gli alimenti che fanno ingrassare, imparando a distinguere fra alimenti sani e meno sani e ad orientarci in base alle nostre esigenze.