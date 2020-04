Come schiarire i capelli in modo naturale

Trascorrere molto tempo in casa, come avviene alla maggior parte di noi in questo periodo di difficoltà nazionale, può significare anche scoprire metodi naturali per molte delle nostre necessità (o capricci) estetiche. Un esempio su tutti? Il desiderio di schiarire i capelli. Chi l'ha detto infatti che per avere una chioma lucente occorrano prodotti chimici? Scopriamo in questa guida cinque metodi naturali per schiarire la subito la vostra chioma.

1. La camomilla

Il primo dei rimedi naturali per schiarire i capelli è la camomilla. Armatevi di una bustina di camomilla e di una tazza colma di acqua calda: lasciate raffreddare l'infuso e, dopo lo shampoo, applicatelo sui vostri capelli, lasciando agire per qualche minuto e lasciandoli asciugare al naturale. Rimarrete stupite dall'effetto!

2. La birra

Chi non ha mai provato da ragazzina a schiarirsi i capelli con la birra? Questa bevanda è infatti un’ottima alleata per ottenere colpi di sole effetto miele sui capelli. Applicatela prima di fare lo shampoo, prendendo una lattina di birra chiara e versandone il contenuto in una bacinella. A questo punto immergete i vostri capelli per cinque minuti. Avvolgeteli poi in unasciugamano e lasciateli in posa un’ora, lavando poi i capelli con lo shampoo.

3. Succo di limone

Ebbene sì, il limone è il vostro alleato prezioso per schiarire i capelli. Basta spremere due limoni e versare il succo in una tazza d’acqua. Applicare il tutto direttamente sui capelli e lasciare agire per circa mezz’ora.

Trascorso il tempo necessario, potete procedere con il lavaggio. In questo caso utilizzate un prodotto nutrienti ed emollienti per evitare un’eccessiva sensazione di secchezza.

4. Miele

Che ne dite di una maschera di miele prima di lavare i capelli? Avrete subito un effetto nutriente e al tempo stesso schiarente! Ecco gli ingredienti e le dosi per preparare il composto.

3 cucchiaini di miele d’acacia

2 cucchiaini di balsamo (meglio se alla camomilla)

1 cucchiano di succo di limone

Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto simile a una crema, spargetela sulla chioma e lasciate agire per 40-50 minuti. Procedete infine con un normale lavaggio.

5. Olio di germe di grano

Forse non lo avreste mai detto, ma un altro metodo per schiarire i capelli naturalmente è quello di usare l’olio di germe di grano. Applicate l'olio direttamente sui capelli in modo uniforme, prima di lavarli. Dopo una posa di circa mezz’ora, sciacquate con abbondante acqua calda prima di procedere con lo shampoo.

Siete pronte a provare il vostro metodo naturale preferito?