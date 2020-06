Come truccarsi al meglio quando si indossa la mascherina

In questo momento di emergenza sanitaria indossare la mascherina è fondamentale per proteggere la nostra e l'altrui salute.

Ovviamente questo accessorio rende più difficile mantenere il trucco "integro", a causa del caldo che si genera e del rischio di sporcare la stessa mascherina. Ecco allora alcuni consigli per conciliare salute e bellezza e non dover rinunciare ai propri trucchi.

Make up viso

Sì a basi di trucco e fondotina, ma a patto che lascino respirare la pelle: prova diverse texture, da quella in polvere a quella cremosa, Per per trovare la formula ideale per il tuo tipo di pelle. Prima di truccarti ricorda sempre di idratare sempre la pelle e, soprattutto in estate, di proteggerla dall'azione dei raggi solari.

Occhi

Indubbiamente, il focus del maquillage con la mascherina sono gli occhi: per metterli in primo piano, scegli un colore che metta in risalto l'iride giocando con i contrasti. Ad esempio, se hai gli occhi verdi o nocciola, via libera ai toni viola e bordeaux, mentre per gli occhi blu o grigi l'ideale sono le tonalità calde come rame, marrone e oro.

I 3 prodotti must have per un trucco occhi perfetto sono un ottimo mascara, una palette di ombretti neutri e un eyeliner nero, il tutto obbligatoriamente waterproof, soprattutto se porti gli occhiali e vuoi evitare sbavature improvvise.

Labbra

Se non vuoi rinunciare al tuo rossetto preferito, puoi optare per tinte labbra o rossetti opachi, oppure utilizzare dei piccoli trucchi per una super tenuta: usa la matita labbra su tutta la superficie labiale, poi applica un rossetto o lip gloss cremoso e passa sulle labbra una velina. Questo non ti assicurerà il non trasferimento del trucco sulla mascherina, ma lo ridurrà di molto.