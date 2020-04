Micosi delle unghie: tutti i rimedi naturali per combatterla

Molte persone soffrono di onimicosi, la micosi delle unghie, che spesso colpisce le zone più umide del nostro corpo, rendendo le nostre unghie più spesse. L'onimicosi è particolarmente diffusa tra le persone che fanno sport e frequentano ambienti umidi come spogliatoi o piscine e colpisce soprattutto i piedi.

Esistono però dei rimedi naturali molto efficaci, che aiutano a prevenire e a curare l'onimicosi. Scopriamoli qui.

. Sale e limone

Conosciuti per le loro proprietà disinfettanti, sale e limone sono utilissimi per combattere le onicomicosi. Li puoi utilizzare insieme o separatamente: sciogli il sale in acqua calda per un pediluvio disinfettante e lava piedi colpiti dal fungo, poi applica il limone direttamente sulla micosi lasciandolo agire per qualche minuto. Ripeti il tutto più volte al giorno.

. Aceto di mele e acqua ossigenata

Mescola l’aceto di mele all’acqua ossigenata e tterrai facilmente un potente rimedio antimicotico per le unghie dei piedi e delle mani. Completa il composto con alcool al 90%, un agente antibiotico e antisettico efficace contro migliaia di microrganismi.

Nello specifico, ecco che cosa ti serve:

¼ di tazza di aceto di mele (60 ml)

¼ di tazza di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) (60 ml)

2 cucchiai di alcol a 90% (20 ml)

Versa tutti gli ingredienti in un recipiente di vetro e lasciali concentrare per qualche ora. Usa del cotone o un cotton fioc, applicando il composto sull’unghia diverse volte al giorno. Segui il trattamento tutti i giorni fino a completa guarigione.

. Aglio

L’aglio è uno degli antimicrobici naturali più efficaci nel trattamento della micosi delle unghie, sia singolarmente che in un pediluvio.

Cosa ti serve:

10 spicchi d’aglio

2 tazze di acqua (500 ml)

Trita gli spicchi d’aglio e mettili in un pentolino con due tazze d’acqua. Porta ad ebollizione e realizza un decotto per 3-5 minuti; quando il decotto si sarà intiepidito, versalo in una bacinella e immergi i piedi per circa 20 minuti. Ripeti il trattamento tre volte a settimana.

Olio di melaleuca

Forse non lo sai, ma l’olio essenziale di melaleuca è un prodotto ampiamente utilizzato nel trattamento delle infezioni microbiche esterne. Grazie alle sue proprietà antisettiche e antimicotiche, quest'olio è in grado di ostacolare lo sviluppo dei funghi e migliorare lo stato di salute delle unghie. Lascia agire 5 rimedi naturali per combattere la micosi alle unghiel'olio direttamente sull'unghia, applicandone 2/3 gocce direttamente sull'unghia più volte al giorno.“