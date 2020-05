Pulizia del viso, come farla a casa

Anche se in questo periodo trascorriamo molto tempo in casa, i residui di make up, smog e sebo si accumulano sula nosra pelle, rendendola spenta e opaca. Il rimedio migliore? Una pulizia del viso, trattamento di bellezza che permette di prevenire la comparsa di punti neri, imperfezioni, rughe e secchezza.

Scopri come farla a casa con ingredienti naturali e a portata di mano.

1. La detersione

Per prima cosa, per pulire in profondità la pelle è necessario aprire i pori naturalmente. Puoi utilizzare un pentolino d'acqua e falla bollire, versandoci poi due cucchiaini di bicarbonato e mettendo sopra il viso ad una distanza minima di 15-20 centimetri. Usa un panno o un asciugamano sulla testa, per aumentare l'azione senza far disperdere il vapore, per qualche minuto.

2. L'esfoliazione

A questo punto passa al secondo step: lo scrub naturale per eliminare le cellule morte. Mischia del miele a dello zucchero di canna, oppure, se hai la pelle molto sensibile, mescola il miele all'acqua e al bicarbonato. Massaggia il composto sulla pelle con movimenti circolari, focalizzandoti su zone quali naso, fronte e mento. Risciacqua il tutto con acqua tiepida.

3. La maschera viso

Dopo aver completato l'esfoliazione, applica una maschera viso nutriente, in grado di idratare e rigenerare la pelle. Se hai la pelle molto secca opta per l'avocado: riducilo in poltiglia e applicalo sul viso. Usnvece limone e cetriolo per renderla più luminosa.

Lascia in posa per almeno 15 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida.

4. Il tonico

E' ora di passare al tonico, che permette di richiudere i pori dopo il vapore. Prepara una versione naturale usando del the verde o alla menta, lasciandola freddare per applicarla poi con un dischetto di cotone sul volto.

5. La crema

Infine, usa una buona crema. Applicala su viso e collo prima di coricarti con un massaggio energico, ma rilassante: scegline una ricca per la sera e più leggera per il giorno.