Zumba che passione: tutti i benefici

Vuoi perdere peso in vista della bella stagione ma odi le diete? La Zumba potrebbe fare al caso tuo.

Che cos'è la Zumba

La Zumba è una lezione di fitness musicale di gruppo che si basa sui ritmi della musica afro-caraibica, abbinati ai movimenti tradizionali dell'aerobica. Questo ballo venne creato dal ballerino e coreografo Alberto Perez alla fine degli anni novanta in Colombia. Perez ne ha poi registrato il marchio.

Come funziona la Zumba

Durante una sessione di Zumba si praticano attività diverse: aerobica, utile per tonificare, ma anche danza latino-americana, estremamente divertente. Queste caratteristiche rendono lo Zumba fitness un metodo efficacissimo per rimodellare il corpo e allo stesso tempo recuperare energia.

Questa attività, inoltre, è davvero adatto a chiunque. Le lezioni collettive durano generalmente un'ora e vige la massima libertà tra i partecipanti, che possono eseguire i movimenti in base al loro livello di allenamento.

A che cosa fa bene la Zumba

La Zumba può essere la tua alleata per rimetteri in forma, innanzitutto perchè ti aiuta a buciare i grassi - fino a 600 calorie all’ora - e temprare corpo e mente. Non solo:

- Ti aiuta a dimagrire. Questa attività accelera infatti il metabolismo, e per questo è indicata per chi desidera perdere peso, soprattutto su fianchi, pancia e glutei.

- Modella il corpo. Ebbene sì, il corpo si scolpisce nei punti chiave come le braccia, che perdono l’effetto tendina, e le zone critiche come l’interno coscia.

- Fa bene alla salute. La Zumba praticata costantemente allena il fiato e migliora le funzionalità del cuore, raddrizzando anche la schiena.

- Ci si libera dallo stress. Grazie ai ritmi caraibici potrai scaricare le tensioni e mettere (almeno temporaneamente) da parte lo stress. Provare per credere!

Alcune palestre a Milano dove praticare la Zumba

- FitGirl, Viale Beatrice d'Este, 15

- Studio Gem - Scuola Di Ballo , Corso di Porta Vigentina, 35

- Scuola di ballo Fundance Academy, Viale Daniele Ranzoni, 5