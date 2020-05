Lampadine a risparmio energetico: quali scegliere?

Si parla sempre più spesso di lampadine a risparmio energetico, perché oltre ad illuminare perfettamente, permettono un reale beneficio: rispetto a quelle a incandescenza, infatti, questo tipo di lampada dura fino a dodici volte in più e consuma fino all’80% in meno.

Prima di acquistare la lampadina occorre però prendere in considerazione alcuni fattori, come la stanza in cui verrà usata e il colore migliore per l'ambiente: scopriamo in questo articolo tutti gli elementi importanti prima di compiere questa scelta.