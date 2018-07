Cleaning day in via Adda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 30 giugno dalle h 9.00 alle h 12.00 c'è stato un grande evento di riqualificazione e pulizia nella piazzetta di via Adda 9 realizzato da associazioni operanti in questo ambito territoriale e cittadini della zona. Oltre 25 cittadini si sono presentati armati di pennello e scope. Nello specifico sono state riqualificate tutte le panchine, i manufatti, pali e accessi del parcheggio che nel corso degli anni sono state vandalizzate, è stata fatta la pulizia del verde e inaugurata una panchina rossa contro la violenza sulle donne per denunciare due gravi tentativi di violenza subiti da due donne che lavorano in alberghi della zona, appartenenti alla Associazione Centrale District. Il progetto è stato proposto e realizzato dalla Associazione Centrale District con la regia tecnica del Comitato Abruzzi Piccinni del Coordinamento di Comitati Milanesi. "Un segnale forte che nasce spontaneo dal territorio di partecipazione, di condivisione di intenti e di amore per la città" sostiene Fabiola Minoletti. L’obiettivo di questi eventi di cura degli spazi comuni è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso una azione dal basso che si ispira ad una cultura del fare, di rendere il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado e rispettoso degli spazi condivisi e del proprio quartiere. All’evento ha partecipato il Presidente Lardieri del Municipio 9 ed esponenti della Comunità Venezuelana.

