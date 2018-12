Milano, disagi alla circolazione della metro verde

Disagi e difficoltà per la circolazione della metropolitana verde di Milano, martedì mattina. Per cause non note i treni sono stati sospesi per una decina di minuti, poco dopo le 8.

La circolazione della M2 è poi rimasta rallentata e i treni erano molto affollati, secondo quanto segnalato da alcuni passeggeri sui social network.

AtmInforma ha tenuto costantemente aggiornati i cittadini su Twitter.

⚠️ #M2: la circolazione è momentaneamente sospesa: i treni riprenderanno a circolare a breve. — ATM (@atm_informa) 18 dicembre 2018

✅ La circolazione della #M2 sta riprendendo in questi minuti. Considerate forti rallentamenti e maggiori attese alle fermate. https://t.co/NlqDZIcOSi — ATM (@atm_informa) 18 dicembre 2018