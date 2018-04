Milano, uomo palpeggia le parti intime ad una ragazzina di 17 anni in treno: la denuncia

Una ragazzina di 17 ha denunciato di essere stata molestata da un uomo a bordo di un treno in arrivo in Stazione Centrale, mercoledì pomeriggio. Stando a quanto riferito dalla giovane, con la scusa di prestargli il telefono cellulare - che la minore le aveva chiesto -, il maniaco si sarebbe fatto seguire fino in bagno, dove però avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Solo a quel punto le urla della ragazzina lo avrebbero messo in fuga, secondo quanto riferito da Repubblica.

Il caso è molto delicato e non sarebbe il primo episodio del genere a bordo di un treno. La vittima, una giovane che soffrirebbe di disturbi di natura psicologica, si era appena allontanata da una comunità di Genova e col treno voleva raggiungere la madre a Lugano, in Svizzera. Anche per questo a un certo punto aveva bisogno di un cellulare e si è rivolta allo sconosciuto.

Il caso è seguito dalla polizia ferroviaria, che ha accompagnato la minore dal 118. E' stata poi portata alla clinica Mangiagalli per le verifiche e le cure del caso. Per le indagini saranno fondamentali le telecamere del treno.