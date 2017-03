Rissa in largo Cairoli, tre ragazzini accoltellati dopo una lite con due loro amici: 17enne grave

Stavano discutendo, ma in maniera tranquilla, con due amici che avevano trascorso la serata insieme a loro. Poi, improvvisamente, e non è ancora chiaro perché, sono finiti nel mirino di un altro gruppetto di ragazzi, che li hanno colpiti - con violenza - e sono fuggiti.

Notte di sangue, quella tra sabato e domenica, in largo Cairoli, in pieno centro a Milano. A restare sull’asfalto, feriti in maniera grave, sono stati tre ragazzi - due diciassettenni e un sedicenne, tutti italiani - colpiti con alcune coltellate.

Poco dopo mezzanotte, secondo quanto finora ricostruito dalla Questura, i tre hanno iniziato a discutere in strada con due giovani peruviani, loro amici. La lite si è subito allargata ad altri ragazzi - sembrerebbe filippini -, che sono intervenuti prendendo le parti dei due stranieri.

Così, in un attimo, dalle parole si è passati ai fatti. Le tre vittime sono state colpite con calci e pugni e poi ferite con un coltello, che i poliziotti hanno trovato poco lontano dal luogo dell’aggressione.

Sul posto, oltre agli agenti della Questura, sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche, con i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure del caso ai due diciassettenni e al sedicenne.

Le condizioni più serie sono quelle di uno dei due ragazzi di diciassette anni: medicato, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Le ferite che ha riportato nell’aggressione sono gravi, ma sarebbe fuori pericolo di vita. Un po’ meglio è andata ai suoi amici, entrambi finiti in codice giallo nel pronto soccorso del Fatebenefratelli e del Policlinico.

Al loro arrivo in largo Cairoli, i poliziotti hanno trovato soltanto le tre vittime. Nessuna traccia, al momento, dei due amici che erano con loro né dei presunti aggressori.