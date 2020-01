Aggredisce con l'acido un 28enne: arrestata dopo "indagini lampo"

L'hanno rintracciata a Genova, dove era scappata dopo avere aggredito in piazza Gae Aulenti il barista di 28 anni versandogli addosso una sostanza a base di acido (che ha procurato alla vittima ustioni di primo e secondo grado). La responsabile dell'aggressione, Tamara M., ha 43 anni ed è stata scovata grazie alle immagini delle telecamere di piazza Aulenti. La donna aveva avuto una relazione di circa un mese con il barista; sembra che si siano visti tre volte in tutto.

Ma lei aveva già iniziato a perseguitare lui e le amiche, anche attraverso una decina di profili "fake" sui social network (Instagram e Facebook). Messaggi decisamente aggressivi, di insulti. Bastava che fossero postate fotografie del 28enne insieme ad amiche per scatenare le pulsioni di gelosia ossessiva della donna e i conseguenti insulti "virtuali".

L'ossessività sembra sia stata proprio la "molla" che ha portato il barista a troncare la relazione, scatenando la reazione rabbiosa e violenta della 43enne, originaria della provincia di Alessandria, che si è presentata a Milano e, per due giorni, ha provato a mettere in atto l'aggressione. La prima sera ha aspettato il barista sotto casa, in periferia, ma i vicini l'hanno notata e lei deve avere capito che avrebbe rischiato di essere scoperta, così ha atteso la sera successiva, cambiando piano: ha aspettato il 28enne all'uscita dal bar in cui lavora, l'ha inseguito mentre lui cercava d'allontanarsi, gli ha spruzzato prima lo spray al peperoncino e poi la sostanza a base di acido, infine è scappata abbandonando la bottiglia e anche un coltello. Nonostante le ustioni siano piuttosto serie, nessun danno agli occhi, perché il barista era piegato in avanti quando ha ricevuto l'acido in testa.

Il precedente: aggredì un ragazzo nel 2018

Quando si è verificata l'aggressione, il 28enne l'aveva già denunciata per stalking. Lei, ovviamente, non poteva saperlo. Lei che ha un precedente: due denunce del 2018, sempre per atti persecutori, da parte di un altro giovane (della sua stessa provincia) conosciuto online, oltre che dai genitori di quel ragazzo. Ora risponde anche di deformazione dell'aspetto con lesioni permanenti al viso. Un reato nuovo, introdotto dal cosiddetto "codice rosso", il provvedimento che rende più incisive le azioni sulla violenza (domestica e non).