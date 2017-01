Prima urta un anziano sul bus, poi lo prende a calci

Aggressione a bordo di un autobus Atm della linea 40 nel primo pomeriggio di lunedì 9 gennaio. La vittima è un anziano di 83 anni che ha battibeccato con un uomo descritto come circa sessantenne e dall'aspetto trasandato. Questi è salito a bordo del bus con un carrellino per portare la spesa e ha urtato l'anziano, che gli ha detto di fare più attenzione.

Per tutta risposta, il sessantenne si è scagliato contro l'ottuagenario colpendolo con alcuni calci, per poi scendere alla fermata di via Arsia (Quarto Oggiaro) e fare perdere le proprie tracce.

Gli agenti di polizia hanno raggiunto il bus nella vicina via Val Trompia per raccogliere la versione dei fatti dell'aggredito e del conducente. L'83enne è stato portato al Sacco in codice verde per le cure del caso.