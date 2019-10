Trafficante di droga catturato in Albania: era latitante ma deve scontare 26 anni in carcere

Dovrà restare in carcere per ben 26 anni e 2 giorni. Condannato dal tribunale di Milano per associazione in traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La decisione era arrivata dal 21 ottobre 2013. Per questo da anni era ricercato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, sezione Catturandi, che alla fine lo hanno scovato a 'casa' sua.

Trafficante di droga arrestato in Albania

Il latitante è stato arrestato infatti a Tirana, nella sua Albania dagli agenti della polizia di Tirana, in collaborazione con i militari di Milano. Fredi Voca, un albanese di 45 anni, è stato incastrato dalle indagini portate avanti dagli uomini della Catturandi che gli davano la caccia dal 2016.

Mercoledì 9 ottobre, quando meno se lo aspettava, i poliziotti della sua città si sono materializzati dinanzi a lui con le manette in mano. Ora , l'ex ricercato è rinchiuso in Albania in attesa della estradizione.