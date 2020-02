Per il vento un albero precipita su un passante che rimane incastrato: ferito gravemente

A causa delle fortissime raffiche di vento che in città hanno sfiorato anche i 60 chilometri orari, un albero è precipitato su un passante facendolo rimanere incastrato e ferendolo gravemente. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, verso le 15:30, in via Cornelio Tacito, zona Calvairate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118, con automedica e ambulanza.

Tagliando l'albero i pompieri hanno potuto liberare l'uomo, un italiano di 45 anni, che era rimasto immobilizzato sotto il peso della pianta. A causa dei gravi traumi e delle ferite riportati nello schiacciamento, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Nonostante il pesante politrauma - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - l'uomo era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori e non sarebbe in pericolo di vita.