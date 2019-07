Nubifragio a Milano: la gente passeggia per strada con l'acqua sopra le ginocchia. Video

Il nubifragio che ha colpito Milano nella serata di giovedì ha allagato molte strade della città. Questo video, girato in via Rembrandt, zona San Siro, mostra come l'acqua arrivasse a coprire gran parte della gamba delle persone in strada.

Immagini simili si sono registrate in via Mambretti: "Sembrava Venezia".

Piove all'Iper di Arese

A "Il centro" di Arese, mentre all'esterno infuriava il maltempo, c'è stata una vera e propria cascata d'acqua nell'ipermercato all'interno del mall, costringendo tutti i clienti ad allontanarsi e ad uscire dal locale.

Per minuti l'acqua ha continuato a cadere nel negozio, che si è parzialmente allagato.

Video Kromo Parrucchieri