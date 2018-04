MM e Comune lanciano il "conto alla rovescia" delle case popolari ristrutturate

Si chiama ContaCase, è il counter digitale che monitora l’avanzamento del piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti di MM, da oggi on line sul sito del Comune (www.comune.milano.it/ contacase), richiamato con una ‘mattonella’ direttamente in homepage.

E' strutturato come un conto alla rovescia globale (tutta Milano) o diviso per i nove Municipi. Il dato iniziale è di 30 mila alloggi da recuperare e nessuno recuperato. E' possibile visualizare anche una sezione fotografica in cui sono ritratti gli appartamenti "prima" e "dopo" la ristrutturazione. Il Comune di Milano si è anche dato la scadenza: aprile 2021, cioè tre anni da adesso. I tecnici del Comune aggiorneranno i dati con cadenza trimestrale.

"Entra nel vivo l’intervento nei quartieri e nelle periferie", spiega Gabriele Rabaiotti, assessore alla casa e lavori pubblici: "Il ContaCase vuole essere uno strumento semplice che consente ai cittadini di conoscere e di verificare l’avanzamento dei lavori finalizzati alla riassegnazione di tremila alloggi vuoti in tre anni". “Per MM è motivo di orgoglio rendere visibile e misurabile il proprio sforzo quotidiano al servizio di Milano, a maggior ragione quando la missione è dare casa in tempi certi a migliaia di cittadini che ne hanno bisogno", dichiara Davide Corritore, presidente della società.