Rende infernale la vita della sua ex e minaccia di morte il nuovo compagno: uomo arrestato

La polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 36enne egiziano, già ammonito dal questore di Milano, per atti persecutori nei confronti della sua ex e del suo compagno.

L’uomo nel pomeriggio dell’8 novembre è stato tratto in arresto dai poliziotti della Divisione anticrimine. L’egiziano, privo di precedenti penali e con una regolare occupazione, nel corso dei mesi ha reso un incubo la vita della sua ex compagna, una donna italiana, non essendosi mai rassegnato alla fine della loro storia e, con messaggi, ha minacciato in maniera grave anche il compagno della donna.

L’esecuzione dell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere è il culmine di una complessa attività info-investigativa posta in essere dall’Ufficio stalking, maltrattamenti e minori della Divisione anticrimine.