Fermati durante un pedinamento, trovati con oltre oltre 250mila euro tra hashish e cocaina

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui devono rispondere tre cittadini marocchini arrestati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni nel pomeriggio di sabato 14 gennaio. In totale i militari dell'Arma hanno sequestrato 25kg di droga tra hashish e cocaina, oltre a 85mila euro in contanti «probabilmente frutto dell'attività di spaccio», si legge in una nota del 112. Se la droga avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 250mila euro.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi a Cinisello Balsamo durante una serie di controlli del territorio: i militari hanno raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini su una coppia di marocchini che si muoveva nel centro di Cinisello con una utilitaria grigia. È iniziata un'attività di osservazione e pedinamento e proprio seguendoli sono arrivati alla stazione di Lambrate dove i due hanno incontrato e fatto salire sull’auto un connazionale che li attendeva con un trolley.

Poco dopo è scattato il blitz. Nella borsa sono stati trovati oltre 13 Kg di hashish, confezionati in panetti e ovuli. La successiva perquisizione dell’abitazione del 34enne ha permesso di trovare ulteriori 12 Kg della stessa sostanza, oltre a 1 Kg di cocaina e 85mila euro in contanti. I tre arrestati sono stati accompagnati a San Vittore e nelle prossime ore saranno giudicati dal tribunale.

VIDEO: ARRESTATI "GROSSISTI" DELLA DROGA