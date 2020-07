Milano, attempata pusher trasforma la sua casa in un centro di spaccio: arrestata

Aveva un giro di clienti residenti nelle zone più centrali di Milano. Arrivavano da lei, compravano la droga e andavano via. Martedì pomeriggio la polizia di Stato ha arrestato la spacciatrice, una cittadina italiana di 58 anni. È accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'intervento degli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio è arrivato grazie alle indagini diffuse per contrastare l'attività di vendita di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno individuato un appartamento in via De Pretis nel quale venivano riforniti clienti.

Dopo aver predisposto un servizio di osservazione in abiti civili nei pressi e all'interno dello stabile, martedì alle 18 sono entrati nell'appartamento individuato approfittando dell'arrivo in casa della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La perquisizione dell'abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 24 bustine di cellophane con 236,36 grammi di marijuana in quattro involucri, tre bilancini di precisione perfettamente funzionanti, una scatola con numerose bustine di cellophane uguali a quelle utilizzate per il confezionamento e banconote di piccolo taglio per un totale di 70 euro.