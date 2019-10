Violenta la nipotina per sei anni: "Se lo dici ai tuoi genitori, faccio lo stesso con tua sorella"

Per anni avrebbe abusato di lei. Approfittando della fiducia dei genitori della vittima, l'avrebbe costretta a subire quell'orrore. E per convincerla a stare zitta l'avrebbe ricattata terribilmente.

Un uomo di trentotto anni, un cittadino filippino, è stato arrestato martedì dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipotina.

Gli abusi sessuali, stando a quanto accertato dagli investigatori, sarebbero andati avanti dal 2013 - quando la vittima aveva soltanto dodici anni - fino a luglio scorso. Proprio in quel momento sono scattate le indagini dei poliziotti di Sesto, guidati dal dirigente Daniele Barberi, che hanno permesso di acquisire gli elementi utili a incastrare l'uomo.

Le violenze - sempre secondo gli atti - avvenivano mentre la ragazzina era affidata allo zio dai suo genitori, entrambi con un lavoro fisso. I primi abusi si sarebbero verificati nel Comasco a casa del 38enne, che ha un lavoro che lo impegnava soltanto di notte e che per questo ospitava spesso le due figlie a casa sua quando i genitori erano impegnati. In seguito, poi, le violenze sarebbero avvenute a casa delle bimbe, che vivono proprio in zona Sesto San Giovanni.

Fin dai primi contatti con gli investigatori, avvenuti a luglio 2019, la giovane è apparsa molto provata a livello psicologico. Sembra, infatti, che l'orco per convincerla a stare zitta più volte l'abbia minacciata di fare lo stesso con la sua sorellina minore se lei avesse parlato con i genitori di quello che accadeva.

Le indagini hanno avuto un'accelerazione quando il 38enne ha chiesto informazioni per l'acquisto di un biglietto aereo per le Filippine. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato.