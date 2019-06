Stormo di uccelli nel motore: aereo costretto a un atterraggio di emergenza a Linate

Atterraggio d'emergenza a Linate per il volo Az1765 in servizio dall'aeroporto di Milano fino a Palermo. Il velivolo, un Airbus A319 di Alitalia, era decollato alle 12.16 dallo scalo milanese ed era diretto al Falcone-Borsellino, ma il capitano ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare immediatamente dopo aver urtato uno stormo di uccelli in volo: un birdstriking, come si dice in gergo.

L'autorizzazione è arrivata dopo poco e l'aereo è atterrato senza problemi dopo circa mezz'ora dal decollo. Nonostante la comprensibile apprensione, tutto si è svolto nelle procedure e l'atterraggio è avvenuto in piena sicurezza.Il volo è stato cancellato.

Il percorso eseguito dall'aereo