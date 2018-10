Dramma a Milano: morto bambino di 45 giorni affidato alla baby sitter

Tragedia in largo Gelsomini, zona Lorenteggio, nel primo pomeriggio di venerdì 5 ottobre: un bambino di appena 45 giorni è deceduto all'interno di un appartamento.

Non è ancora nota l'esatta ragione della morte del piccolo. L'allarme, da quanto si apprende, è stato lanciato alle due del pomeriggio da una donna di 33 anni, che ha telefonato al numero di emergenza 112. Immediato l'arrivo dei sanitari che hanno effettuato le manovre di rianimazione sul posto e poi hanno portato il neonato all'ospedale Buzzi.

Ma il piccolo non ha retto ed è morto mentre era ancora sull'ambulanza. I carabinieri, che si sono recati a loro volta nell'appartamento di largo Gelsomini, escludono che ci fossero segni di violenze sul bambino, che quindi sarebbe deceduto per cause naturali, forse un rigurgito.

La 33enne che ha lanciato l'allarme è una baby sitter: a lei i genitori del neonato avevano affidato anche il fratellino di lui.