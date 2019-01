Isola, gli ruba la borsa nel parcheggio del Carrefour: ladro in fuga

Un uomo gli ha strappato la borsa ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto nella serata del 6 gennaio, verso le 20, nel parcheggio del Carrefour di via Farini, nelle vicinanze del quartiere Isola. Sul posto è accorsa la polizia, ma il ladro era già riuscito a scappare.

La vittima dello scippo è un uomo di nazionalità cinese. Mentre il malvivente, secondo la descrizione di quest'ultimo, sarebbe di origine magrebina. Nella borsa oggetto del furto, in base alla denuncia del cinese, c'erano 300 euro in contanti e alcuni documenti. La refurtiva non è stata recuperata. In corso le indagini della polizia per individuare l'autore dello scippo.

Proprio davanti al supermercato di via Farini lo scorso maggio era scoppiata una violenta rissa, che aveva coinvolto due persone. In quell'occasione un lettore di MilanoToday aveva denunciato: "Giorno e notte balordi e delinquenti rendono la vita nella zona impossibile, tra risse continue e sporcizia, complice l'alcol che scorre sempre a fiumi". A dicembre invece sempre nello stesso Carrefour un uomo era stato beccato a rubare diversi prodotti per il cenone di Capodanno.