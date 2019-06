Milano, bruciata e vandalizzata la lapide per i partigiani: corona distrutta e nomi anneriti

Un'enorme striscia nera sulla lapide di marmo. La corona di fiori ridotta al nulla. E il tricolore sul muro danneggiato. Ennesimo blitz vandalico a Milano, dove è stata data alle fiamme una lapide dedicata ai partigiani in via Ciaia, nel quartiere di Dergano.

La denuncia, con tanto di foto, è arrivata da "I sentinelli di Milano". "È successo poco fa - hanno scritto domenica sera -. A Milano, in via Ciaia hanno bruciato la corona sotto una lapide che ricorda i Partigiani". Il risultato del rogo è visibile, con la lapide quasi totalmente annerita e i fiori distrutti.

Non è la prima volta che accade, anzi. A ridosso del 25 aprile c'era stato un doppio blitz di ignoti. Il primo era avvenuto in via Palmieri, proprio a poche ore dal giorno della Liberazione, quando era stata danneggiata la lapide dedicata al partigiano Carlo Ciocca. Un paio di giorni dopo, invece, era toccato al "monumento" di via Spaventa dedicato a Mario Peluzzi, altro eroe della Resistenza.