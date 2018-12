Un tombino lasciato scoperto da settimane: la rabbia dei cittadini

Al confine tra Cologno Monzese e Milano da diverse settimane un'ampia buca viene lasciata aperta mettendo a rischio l'incolumità di automobilisti e, soprattutto, motociclisti. Per la precisione si tratta di un tombino scoperchiato nella rotonda che da Cologno porta verso Cascina Gobba. Tantissime le proteste dei cittadini per questa situazione. Nessuna, per ora, la risposta da parte dell'amministrazione.

"Ok è per 20 metri dentro Milano. Ma quel tombino aperto è pericolosissimo nel rondò di Cascina Gobba e l'amministrazione di Cologno potrebbe anche sistemarlo", commenta un utente di Facebook sulla pagina di un gruppo locale.

"Quel tombino aperto è di competenza di Milano", riferisce a MilanoToday un agente della polizia locale di Cologno, sottolineando come la buca sia stata più volte "segnalata da moltissime persone" e dichiarando che se l'area fosse stata di competenza del comune periferico, l'intervento non sarebbe certo stato rimandato così a lungo.

"Il problema, purtroppo, è oltre il confine e noi non possiamo intervenire sul territorio di Milano", continua la poliziotta. La locale del capoluogo lombardo, di contro, si è occupata di circondare il tombino con un segnale stradale e un cavalletto, ma non di ripararlo. La ragione? Come riferisce un agente "non è chiaro l'ente di appartenenza del tombino, forse Enel o A2a".

In questi casi la procedura prevede l'apposizione di un cavalletto, "nell'attesa che venga chiarito a chi appartiene il tombino", come dichiara la locale milanese. E mentre si aspetta i cittadini di passaggio tra Cologno e Milano rischiano di sprofondare nella voragine, soprattutto di notte quando la visibilità è limitata.