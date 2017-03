Fanno ubriacare un 15enne e lo stuprano o lo portano in giro come un cane

Un branco di giovanissimi bulli è stato sgominato dai carabinieri di Vigevano. L'operazione si è conclusa con quattro arresti e sei denunce. Terribile in particolare quello che è stato fatto ad uno studente di quindici anni, per il quale è fin poco parlare di persecuzione.

Il 15enne è stato costretto in particolare a bere alcolici fino ad ubriacarsi, dopo essere stato pesantemente picchiato. Alla fine, ubriaco, i bulli gli hanno messo al collo una catena e lo avevano portato come un cane in giro per Vigevano.

I quattro arrestati, tutti minorenni, sono accusati di riduzione in schiavitù, stato di incapacità procurato con violenza e stupro.

In una occasione, infatti, lo stesso 15enne era stato violentato con una pigna dopo essere stato appeso a testa in giù da un ponte. I bulli usavano filmare e fotografare le loro azioni per poi caricarle sui social network, a partire da Facebook e Instagram. Il gruppo era formato da circa dieci persone, di cui un 13enne che, per la legge italiana, non è imputabile.

L'inchiesta, in ogni caso, è ancora in corso. I carabinieri guidati dal capitano Rocco Papaleo devono approfondire quanti altri episodi eventualmente abbiano visto coinvolta la banda di giovanissimi italiani, tutti figli della borghesia vigevanese. A quanto sembra, alcuni di loro avrebbero anche preso a sassate un treno.

