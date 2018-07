Cade con la bici nel Naviglio, 78enne rischia di annegare

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un giro in bicicletta tra amici lungo il Naviglio Grande a Gaggiano, domenica mattina.

Un uomo di 78 anni, mentre pedalava, ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo, finendo nel Naviglio. E' successo verso le otto e mezza sull'alzaia appena fuori dal centro del paese.

I suoi amici hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuiti i sanitari del 118 che lo hanno recuperato dall'acqua e lo hanno portato in elicottero all'Humanitas di Rozzano, in codice rosso. A Gaggiano sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di routine. Secondo le prime informazioni, l'anziano non sarebbe comunque in pericolo di vita.