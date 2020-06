Si ubriaca e prende a calci e pugni i genitori anziani: padre ricoverato, lui in manette

Dopo essersi ubriacato ha aggredito la madre e il padre anziani colpendoli con calci e pugni. L'accaduto verso le 23 di venerdì 13 giugno in via Viterbo, zona Bisceglie. Sul posto la Radiomobile dei carabinieri.

Ai militari intervenuti i due genitori - 80 anni lui, 73 lei - hanno riferito che il figlio, un italiano di 47 anni, alterato dall'abuso di alcol li aveva presi a botte.

Dopo i colpi ricevuti, il padre è stato ricoverato in ospedale e si trova in osservazione per precauzione ma non è grave. L'aggressore invece è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e portato in carcere a San Vittore.