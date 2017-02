"Troppi stranieri in paese": per sentirsi "sicuro" gira armato di balestra

Si è giustificato affermando di sentirsi «in uno stato di insicurezza» per via dei «troppi stranieri» nel suo paese di residenza, Candia Lomellina, un centro di 1.600 abitanti della provincia di Pavia. E che l'unico modo per «sentirsi protetto» era girare per le strade armato di balestra (e freccia).

I carabinieri sono stati avvisati da alcuni passanti che l'hanno visto aggirarsi imbracciando l'inusuale arma, con cui aveva anche minacciato un commerciante proprio per impedirgli di contattare le forze dell'ordine.

L'uomo è stato rapidamente rintracciato: si tratta di S.G., di origini siracusane. E' un 32enne disoccupato. Probabilmente qualcuno di coloro che ne hanno segnalato la presenza lo aveva anche riconosciuto. Fatto sta che i militari lo hanno trovato in casa: dopo una rapida perquisizione è saltata fuori anche la balestra con la freccia, immediatamente sequestrate. S.G. ha rimediato una denuncia per porto d'armi abusivo e minaccia. Ora dovrà cercare un altro modo per «sentirsi sicuro» di girare per il paese.