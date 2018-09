Lavori a Milano Centrale: treni deviati in altre stazioni da venerdì a domenica

Treni deviati da Milano Centrale da venerdì 21 a domenica 23 settembre per lavori alla Cabina A della principale stazione ferroviaria milanese. I lavori interessano un punto nevralgico della circolazione in entrata e in uscita: nei pressi della cabina sarà inibita la circolazione dei treni per consentire ai tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) di montare i ponteggi per la riqualificazione della cabina stessa.

Il lavoro di ristrutturazione, poi, proseguirà fino al primo trimestre del 2019 compreso e non avrà alcuna ripercussione sulla circolazione. Tornando invece a questo weekend, le modifiche partiranno dalle 22.45 di venerdì 21 e cesseranno alle 17.30 di domenica 23 settembre. Tutti i treni potranno subire ritardi fino a 10 minuti, ma sono anche previste deviazioni e cancellazioni, nonché modifiche di circolazione e di orario.

Variazioni previste

Sulla linea Milano-Bergamo, i treni regionali di Trenord in arrivo e in partenza da Centrale dalle 8.50 di sabato 22 alle 11.05 di domenica 23 arriveranno e partiranno da Milano Lambrate.

Sulla linea Milano-Livorno, i treni regionali di Trenitalia in arrivo e in partenza da Centrale dalle 10.20 di sabato 22 alle 17.05 di domenica 23 arriveranno e partiranno da Milano Rogoredo.

Sulla linea Milano-Torino Porta Nuova, i treni regionali veloci di Trenitalia in arrivo e in partenza da Centrale dalle 5.18 di sabato 22 alle 12.18 di domenica 23 avranno un nuovo numero e arriveranno e partiranno da Milano Garibaldi con partenza anticipata fino a 11 minuti. I treni 2003 (24203), 2004 (24204), 2005 (24205) con partenza anticipata fino a 2 minuti anche da Rho Fiera.

Sulla linea Milano-Genova (verso Ventimiglia e verso Sestri Levante), i treni regionali e regionali veloce di Trenitalia in arrivo e in partenza da Centrale dalle ore 23:35 di venerdì 21 alle ore 14.25 di domenica 23 settembre, arriveranno e partiranno da Milano Rogoredo, eccetto i treni 2181 (partenza 7.25) e 2185 (partenza 12.25), che partiranno regolarmente da Centrale.