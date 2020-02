Nova Milanese, aggredito dal cane: gli azzanna il pene e i testicoli

Un uomo di 40 anni è stato azzannato al pene da un cane a Nova Milanese nel pomeriggio di martedì 18 febbraio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 14.50 in via Venezia, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia locale, sul posto per i rilievi.



Le condizioni del 40enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo. Secondo quanto trapelato pare abbia riportato ferite allo scroto, al pene e a un braccio.