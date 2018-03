Rottweiler "impazzisce" e attacca marito e moglie: il padrone gli spara 5 colpi e lo uccide

Appena si è accorto che il suo Cochis - un rottweiler di sedici mesi di oltre cinquanta chili di peso - stava diventando ingestibile, avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto. All'operatore al telefono avrebbe anche spiegato di aver già contattato il veterinario e di aver ricevuto da lui istruzioni precise. Poi, però, in un secondo la situazione è precipitata e lui non avrebbe potuto far altro che aprire il fuoco.

Serata di paura, quella di venerdì, in un appartamento di Cornaredo, nel Milanese, dove un cane si è scagliato contro marito e moglie prima che l'uomo riuscisse a fermarlo, sparandogli.

Verso le 20, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, l'animale avrebbe cercato di azzannare la moglie del suo proprietario, un 58enne del posto senza nessun precedente né problema passato con la giustizia. A quel punto, l'uomo avrebbe chiesto aiuto al veterinario - uno specialista che ha in cura il cane da sempre per alcuni problemi comportamentali - e avrebbe allertato il 112. Il professionista, stando al racconto del 58enne, gli avrebbe detto di fargli una dose di calmante per cercare di tranquillizzare il cane.

Così, l'uomo avrebbe afferrato il rottweiler e lo avrebbe portato in cantina, lontano dalla moglie. Lì, mentre cercava di fargli la puntura, l'animale avrebbe cercato di attaccare anche lui, che gli ha sparato contro cinque colpi di pistola e lo ha ammazzato.

Al momento, nei confronti del padrone del cane non sono stati presi provvedimenti. Quel che è certo è che l'arma - una Beretta 98 Fs 9x21 - era detenuta regolarmente e anche i militari del nucleo Forestale hanno confermato che il medicinale nominato dall'uomo è solitamente usato per gli animali "agitati". I carabinieri stanno ora cercando di verificare tutti i passaggi della vicenda.