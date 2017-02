Comprano due Iphone con la carta di credito appena rubata: arrestati

Due truffatori in trasferta sono stati arrestati ad Assago mercoledì sera, presso il centro commerciale. Tutto è partito quando un uomo di 38 anni, seduto ad un tavolino per un caffè, poco dopo le diciannove si è visto arrivare sul cellulare alcuni sms inequivocabili: in quello stesso momento, la sua carta di credito veniva usata per fare acquisti da Mediaworld, dentro lo stesso complesso.

L'uomo, in quel momento, si è reso conto che gli mancava il portafogli. Si è diretto verso il negozio di elettronica e ha dato l'allarme. I carabinieri, arrivati sul posto, non ci hanno messo molto tempo a rintracciare i responsabili. Si tratta di un uomo di 41 anni e una donna di 48, entrambi pregiudicati provenienti da Roma.

I due, dopo avere rubato il portafogli ma prima di arrivare da Mediaworld, avevano fatto in tempo a staccare dalla carta d'identità della vittima la sua foto, sostituendola con quella del 41enne. Poi, nel negozio, avevano acquistato due Iphone. Un piccolo disguido con la guardia, all'uscita di Mediaworld, li aveva fatti però desistere dall'intento. Appena allontanatisi, avevano infatti abbandonato gli smartphone. Ma non è bastato: sono stati individuati e arrestati.

Giovedì mattina si è celebrato il processo con il rito direttissimo. Lui è stato portato a San Vittore, lei agli arresti domiciliari.