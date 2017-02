Bimba di 7 mesi con la meningite: ancora in terapia intensiva al Buzzi

E' sempre ricoverata al Buzzi la bambina di sette mesi che ha contratto la meningite. Resta in condizioni gravi ed in terapia intensiva ma è comunque stazionaria. I medici si dicono ottimisti sulle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto Giulio Gallera, assessore al welfare in regione Lombardia.

Sia per lei sia per la donna di 49 anni di Truccazzano che è deceduta, si tratta di meningococco di tipo B. E per quanto riguarda il caso di Truccazzano, Gallera ha spiegato che il servizio di igiene pubblica dell'Ats Città Metropolitana ha organizzato, nel pomeriggio del 16 febbraio, un incontro con i cittadini che sono stati valutati come "contatti stretti": cinquantuno bambini e quarantasei adulti. L'incontro si è svolto presso l'oratorio San Michele.

E anche i trentasette "contatti stretti" lavorativi (di competenza di Ats Brianza) sono stati sottoposti a profilassi antibiotica nella giornata del 16 febbraio. "Nessun rischio di contagio esiste per i contatti indiretti cioè famigliari e amici delle persone che, in base all'indagine epidemiologica di Ats, sono state sottoposte a profilassi antibiotica in quanto contatti stretti", ha voluto sottolineare Gallera per evitare che si generi allarmismo sull'argomento: "Nei prossimi giorni si continuerà con l'attività di sorveglianza e si rimarrà disponibili a fornire supporto alle famiglie attraverso il numero telefonico di Ats dedicato".

La donna, Clara Arrigoni, lavora come impiegata in una stamperia brianzola ed è insegnante di catechismo (e molto attiva in parrocchia) a Truccazzano. Martedì 14 febbraio, sul luogo di lavoro, si è sentita male ed è svenuta. E' stata ricoverata al San Raffaele di Milano ma è deceduta dopo circa 36 ore.

Continua, intanto, la possibilità di effettuare la vaccinazione con un prezzo scontato, offerta da regione Lombardia.