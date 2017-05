Maxi blitz contro la 'ndrangheta e il traffico di cocaina dal Sudamerica: arrestate 21 persone

Ventuno persone arrestate all'alba di martedì. Maxi blitz dei carabinieri fin dalle prime ore del mattino nelle province di Milano, Monza e Brianza, Alessandria, Catanzaro, Perugia, Roma, Varese, Vercelli e in Germania, per una vasta operazione contro il traffico di cocaina dal sudamerica.

VIDEO: Tutte le intercettazioni che incastrano la banda

I carabinieri del Comando Provinciale di Milano e del Ros hanno eseguito l'ordinanza d'arresto emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Le persone interessate sono ritenute responsabili - a vario titolo - di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, e di numerosi episodi di traffico di sostanza stupefacente.

Dall'indagine, avviata dai carabinieri dopo l'arresto in flagranza, nel settembre 2015 a Bareggio (Mi), di uno degli indagati, trovato in possesso di trenta chili di cocaina, è emersa l’esistenza di un sodalizio radicato ad Arluno (Mi) e collegato all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata “Gallace”, egemone nel territorio di Guardavalle (Cz) e con ramificazioni sia in Lombardia che nel Lazio - Anzio (Rm) Nettuno (Rm) - che gestiva l’importazione dal Sudamerica e il traffico di ingenti quantitativi di cocaina.